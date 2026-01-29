Συνάντηση υπουργών Ενέργειας στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο για τον Κάθετο Διάδρομο - iefimerida.gr

Συνάντηση των υπουργών Ενέργειας των χωρών που συμμετέχουν στον "κάθετο διάδρομο" φυσικού αερίου θα πραγματοποιηθεί τέλη Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Τη συνάντηση ανήγγειλαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο ειδικός απεσταλμένος του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, Joshua Volz μιλώντας στο Athens Energy Summit.

Σε συνέχεια του χαμηλού ενδιαφέροντος - όπως καταγράφηκε στις τελευταίες δημοπρασίες - από την αγορά για αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Μολδαβίας στην Ουκρανία , ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για "παιδικές ασθένειες" του διαδρόμου. Έκανε λόγο επίσης για πολυσύνθετο και απαιτητικό εγχείρημα, χωρίς ιστορικό προηγούμενο με μοναδική στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο κ. Volz ανέφερε ότι στην υπουργική συνάντηση θα εξεταστούν τα εμπόδια στην υλοποίηση του εγχειρήματος το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος όλων, ώστε να περάσουμε από τη δέσμευση στην υλοποίηση. "Η Ελλάδα, είπε, βρίσκεται στην καρδιά ενός από τους πιο σημαντικούς ενεργειακούς διαδρόμους. Η πολιτική δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου είναι ξεκάθαρη. Χρειάζεται όμως δέσμευση και σε εμπορικό επίπεδο. Ο κάθετος διάδρομος ενώνει χώρες που δεν είχαν ιστορικό συνεργασίας και αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση", είπε.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ακόμη ότι στα μέσα Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η υπογραφή των 4 συμβάσεων με τη Chevron και την Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Αμέσως μετά θα κατατεθούν στη Βουλή για κύρωση ώστε οι γεωφυσικές έρευνες να ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Επανέλαβε εξάλλου ότι "βρισκόμαστε κοντά" στη διευθέτηση του θέματος με το βιομηχανικό ρεύμα πάντα σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος παρουσίασε την πρόοδο της Ελλάδας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών, των εξαγωγών ενέργειας αλλά και στη μείωση της απόστασης των τιμών χονδρικής από το μέσο όρο της ΕΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ