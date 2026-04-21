Ο Χάρης Δούκας συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Αλβέρτο -Του απένειμε το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων [βίντεο] - iefimerida.gr

Το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων στον πρίγκιπα Αλβέρτου απένειμε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Ο κ. Δούκας υποδέχθηκε τον πρίγκιπα Αλβέρτο στο δημαρχείο, όπου του απένειμε το Μετάλλιο του δήμου Αθηναίων. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος καλημέρισε τους δημοσιογράφους και τα συνεργεία, ενώ, αφού χαμογέλασαν στον φακό, τους ευχαρίστησε στα ελληνικά.
Η επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου στο δημαρχείο της Αθήνας
Ακολούθησαν συνομιλίες των δύο ανδρών στο γραφείο του δημάρχου, παρουσία επίσημης αντιπροσωπείας, που αποτελείτο από τον διευθυντή του γραφείου του πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, Olivier Wenden, την υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, Α.Ε. Isabelle Berro-Amadei, τη σύμβουλο στο γραφείο του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β, Julie Donati Allegra, και τον επίτιμο πρόξενο του Μονακό στην Ελλάδα, Δρ. Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο.
Από την πλευρά του Δήμου, το «παρών» έδωσαν ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Γεώργιος Γιάνναρος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δέσποινα Λιμνιωτάκη, ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, Παναγιώτης Κόντης, η πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού και Νεολαίας, Ρωξάνη Μπέη, η διευθύντρια γραφείου δημάρχου, Μάρω Μπαντέκα και η διευθύντρια Γραφείου Τύπου, Ανδριάνα Μαγγανιά.
Νωρίτερα, ο πρίγκιπας Αλβέρτος μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο όπου παραχώρησαν δηλώσεις. Εκεί, ο πρίγκιπας Αλβέρτος αναφέρθηκε στις σχέσεις αιώνων του Μονακό με την Ελλάδα και τον κοινό πολιτισμό της Μεσογείου, έναν πολιτισμό ειρήνης και αλληλοβοήθειας.