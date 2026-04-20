Συνάντηση Τασούλα με Εσθονό πρόεδρο: Άριστο επίπεδο διμερών σχέσεων και περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης - iefimerida.gr

Η Ελλάδα και η Εσθονία συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και αρχές, καθώς και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, όπως τόνισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Τα παραπάνω δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Εσθονίας, Άλαρ Κάρις, κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τασούλας για άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στις άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσής τους, κυρίως στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, στον οποίο η Εσθονία είναι εδώ και καιρό πρωτοπόρος, ενώ σημείωσε πως κάποτε και η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στην τεχνολογία και επικαλέστηκε τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, αντίγραφο του οποίου δώρισε στον Εσθονό Πρόεδρο.

Επίσης, επεσήμανε ότι «οι χώρες μας είναι και οι δύο παράκτιες, στα δύο άκρα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και πρόσθεσε: «Μας συνδέουν η πίστη μας στις ευρωπαϊκές αξίες, η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο, αντιμετωπίζουμε λόγω της γεωγραφικής μας θέσης κοινές σοβαρές προκλήσεις και είμαι βέβαιος ότι με αυτό το πνεύμα κοινής μοίρας θα εμπεδώσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι «η συνεργασία μας διευκολύνεται σημαντικά από το γεγονός ότι συμμεριζόμαστε τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Οι δύο χώρες μας αποδίδουν απόλυτο σεβασμό στις αρχές της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών».

Μάλιστα, υποστήριξε, ότι «η πίστη μας σε αυτές τις αρχές υπαγόρευσε και τη στάση μας στη δοκιμασία της Ουκρανίας απέναντι στην παράνομη ρωσική εισβολή». Όπως ανέφερε, «έχουμε κοινές θέσεις γύρω από αυτό το θέμα, στηρίζουμε την Ουκρανία στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Για την Ελλάδα, πέραν των αρχών και των αξιών, η στάση μας στο Ουκρανικό υπαγορεύεται και από τη δική μας περιπέτεια και δοκιμασία στο θέμα της Κύπρου, όπου εδώ και 52 χρόνια αντιμετωπίζουμε μία παράνομη εισβολή και στρατιωτική κατοχή του 40% περίπου του κυπριακού εδάφους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο χώρες και οι δύο λαοί μας συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες και αγωνίες για θέματα όπως είναι ο υβριδικός πόλεμος, η μεταναστευτική κρίση, η κλιματική κρίση, καθώς και θέματα ενεργειακής ασφάλειας. «Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα δοκιμασιών και κρίσεων, που οι χώρες μας, συνεργαζόμενες και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να χειριστούν» συμπλήρωσε o Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Άλαρ Κάρις

Απευθυνόμενος στον Εσθονό ομόλογό του, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι παρά την απόσταση που χωρίζει τις χώρες μας, η εγγύτητα στη συνεργασία μας είναι χειροπιαστή και πρόσθεσε: «Η Εσθονία βοηθάει την Ελλάδα σε επίπεδο εξοπλισμού και προσωπικού στο θέμα της προστασίας των συνόρων μέσω της Frontex». Εξέφρασε, δε, την ευχή τα μέλη της συνοριοφυλακής της Εσθονίας που πρόσφατα είχαν ένα ναυτικό ατύχημα κοντά στο Καστελλόριζο να είναι όλα καλά στην υγεία τους.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι και «οι κατ' ιδίαν συζητήσεις, εδώ, στο Προεδρικό Μέγαρο, και οι διμερείς εν συνεχεία συνομιλίες θα επιβεβαιώσουν την άριστη σχέση των χωρών μας αλλά και θα διευρύνουν τις προοπτικές συνεργασίας των χωρών μας σε αρκετά θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Από την πλευρά του, ο κ. Κάρις, ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή και επεσήμανε ότι «μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε μεγάλη πίστη στο διεθνές δίκαιο». «Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας για την ψηφιακή διακυβέρνηση», συμπλήρωσε σημειώνοντας πως την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ταλίν.

Επίσης, είπε ότι κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα θα μεταβεί στη Μονή Αγίου Ιωάννου στην Αγιά Λάρισας, όπου διαμένουν δύο Εσθονοί από το νησί Σάαρεμαα, και θα διανυκτερεύσει μαζί τους.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Εσθονός Πρόεδρος υπογράμμισε «θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δική μας θέση και τη δική μας άμυνα». Μάλιστα, υποστήριξε ότι πρέπει «να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ολοένα και περισσότερους πόρους για την άμυνά μας και αυτό γίνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση». «Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την παρουσία μας εκεί και να επενδύουμε περισσότερα χρήματα προς αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε ο κ. Κάρις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ