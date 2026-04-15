Συνάντηση M. Σχοινά με τον επίτροπο Υγείας Βέρχελι για τον αφθώδη πυρετό -Μήνυμα στήριξης από την ΕΕ - iefimerida.gr

Τη στήριξη της Κομισιόν στις ενέργειες της χώρας μας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβου τόνισε ο επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Όλιβερ Βέρχελι.

Βέρχελι για αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

Στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ο επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλιβερ Βέρχελι, τόνισε τη στήριξη της Κομισιόν για τις ενέργειες της Ελλάδας στο θέμα της αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Βέρχελι υπογράμμισε πως μόνον έγκαιρα και αυστηρά μέτρα μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία και τη ζωή της υπαίθρου.

Τέλος, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν αυστηρά τις αποφάσεις των ελληνικών αρχών, οι οποίες έλαβαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ