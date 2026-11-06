Συνάντηση Λοβέρδου-Ντενίση εν όψει της προβολής του ντοκιμαντέρ για τον Έλγιν σε ευρωπαϊκές πόλεις -«Θα υπάρξει στήριξη στην προσπάθεια» - iefimerida.gr

Τη στήριξη του υπουργείου στην προσπάθεια διεθνούς ευαισθητοποίησης για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, κατά τη συνάντησή του με την ηθοποιό, σκηνοθέτη και συγγραφέα Μιμή Ντενίση.

Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η προγραμματισμένη προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» σε ευρωπαϊκές πόλεις. Το έργο αναδεικνύει την ιστορία της αρπαγής των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στην Αθήνα, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες μεταφέρθηκαν στην Αγγλία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Μιμή Ντενίση, μια καταξιωμένη ηθοποιός και σκηνοθέτις, δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, το οποίο αποκαλύπτει πλήρως την κλοπή που διέπραξε ο Λόρδος Έλγιν την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στην Αθήνα, καθώς και το πώς αυτά καταστράφηκαν και όσα διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στην Αγγλία και πρέπει να επιστρέψουν. Πρέπει να επιστρέψουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, καθώς αυτό αποτελεί όνειρο ζωής για ολόκληρη την Ελλάδα», είπε ο κ. Λοβέρδος.

Πρόσθεσε επίσης ότι θα υπάρξει υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, καθώς και σε κάθε άλλο μέρος όπου θα προβληθεί το έργο, με στόχο την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης και την υλοποίηση αυτού του εθνικού σκοπού.

Μιμή Ντενίση: Η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια

Η κ. Ντενίση από την πλευρά της ευχαρίστησε τον κ. Λοβέρδο και πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντική για εμένα η στήριξή σας γιατί όπως είπατε, αυτήν τη στιγμή έχουμε έναν σκοπό. Δεν είναι θέμα ούτε προβολής του υπουργείου ή δικής μου προβολής, είναι της χώρας. Πιστεύω ότι το ντοκιμαντέρ μπορεί να βοηθήσει, διότι η πολιτική σίγουρα κάνει τις μεγαλύτερες προσπάθειες για τον σκοπό, επειδή όμως πρέπει να κρατά κάποιες ισορροπίες, η πολιτιστική διπλωματία μέσα από την τέχνη έχει περισσότερη ελευθερία δράσης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισήμανε δε ότι το ντοκιμαντέρ απευθύνεται στο ευρύ κοινό. «Πιστεύω ότι ακόμη και Έλληνες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς ζητάμε. Ο Παρθενώνας είναι ξεχωριστή περίπτωση. Η Ελλάδα δεν θα αναστατώσει όλα τα μουσεία του κόσμου. Ζητάμε τη συνένωση της ζωφόρου», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι κατά την επίσημη πρώτη προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 στο κατάμεστο Μουσείο Ακρόπολης, παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος απηύθυνε τον κεντρικό χαιρετισμό.