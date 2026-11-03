Τριμερής συνάντηση για την Pizza Fan: Δεσμεύσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας - iefimerida.gr

Τριμερής συνάντηση μεταξύ του υπουργείου, εκπροσώπων εργαζομένων και της εργοδοσίας της Pizza Fan πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας.

Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας επισημάνθηκε: «Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση με τους εκπροσώπους εργαζομένων και της επιχείρησης για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης. Ο διάλογος συνεχίζεται. Προτεραιότητα του υπουργείου είναι η προστασία των εργαζομένων».

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Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεσμεύτηκαν ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου, καθώς και οι αποδοχές που προβλέπονται από τον νόμο λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο. Όπως είπε, η δέσμευση αφορά τόσο τους εργαζόμενους που απασχολούνταν στη μητρική εταιρεία όσο και εκείνους που εργάζονταν στα καταστήματα franchise.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, εφόσον η εταιρεία επαναλειτουργήσει, έχει δοθεί δέσμευση για τη διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας και την επιστροφή των εργαζομένων στις θέσεις τους.

Ο κ. Στεφανάκης τόνισε ότι ζητούμενο είναι η πλήρης κατοχύρωση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η οριστική εξάλειψη της υποδηλωμένης εργασίας.

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Μεταξύ άλλων, ο κ. Στεφανάκης δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας ζήτησαν τη μερική αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της, εφόσον προηγηθεί ο καταλογισμός των οφειλών της προς το Δημόσιο, καθώς υποστήριξαν ότι αυτό αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς της.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, ανέφερε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις εξελίξεις, ενώ σημείωσε ότι η Ομοσπονδία έχει ήδη έτοιμη νομοθετική ρύθμιση προς κατάθεση στο υπουργείο Εργασίας, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της εταιρείας.

Όπως είπε, αναμένεται νέα τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας την επόμενη εβδομάδα, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των εργαζομένων.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χότζογλου απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν κανένα έγγραφο παραίτησης, απόλυσης ή τροποποίησης των συμβάσεών τους και διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση απολύσεων, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τη νόμιμη αποζημίωση που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.