Συνάντηση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο -Δώρισαν κράνη στα στελέχη της Τροχαίας - iefimerida.gr

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, υποδέχθηκε στο γραφείο του τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Ο κ. Μάλλιος υπδέχτηκε τους δύο επιχειρηματιίες προκειμένου να τους εκφράσει τις ευχαριστίες του για τη σημαντική προσφορά τους προς το Σώμα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ οι κύριοι Αγγελόπουλοι προχώρησαν στη δωρεά προστατευτικών κρανών για την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και συγκεκριμένα των αναβατών υπηρεσιακών μοτοσικλετών, συμβάλλοντας στην ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μάλλιος τόνισε την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς τους, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των αστυνομικών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, η ενίσχυση των αστυνομικών με σύγχρονο και αξιόπιστο προστατευτικό εξοπλισμό αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την εντατικοποίηση των δράσεων που εφαρμόζει η Τροχαία με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.