 Συνάντηση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο -Δώρισαν κράνη στα στελέχη της Τροχαίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο -Δώρισαν κράνη στα στελέχη της Τροχαίας

Αδελφοί Αγγελόπουλοι
Αδελφοί Αγγελόπουλοι
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, υποδέχθηκε στο γραφείο του τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Ο κ. Μάλλιος υπδέχτηκε τους δύο επιχειρηματιίες προκειμένου να τους εκφράσει τις ευχαριστίες του για τη σημαντική προσφορά τους προς το Σώμα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ οι κύριοι Αγγελόπουλοι προχώρησαν στη δωρεά προστατευτικών κρανών για την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και συγκεκριμένα των αναβατών υπηρεσιακών μοτοσικλετών, συμβάλλοντας στην ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μάλλιος τόνισε την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς τους, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των αστυνομικών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, η ενίσχυση των αστυνομικών με σύγχρονο και αξιόπιστο προστατευτικό εξοπλισμό αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την εντατικοποίηση των δράσεων που εφαρμόζει η Τροχαία με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αδελφοί Αγγελόπουλοι Παναγιώτης Αγγελόπουλος Γιώργος Αγγελόπουλος ΕΛ.ΑΣ δωρεά κράνη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ