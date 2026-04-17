Στις 11:00 η συνάντηση των αγροτών της Λέσβου με τον Μ. Σχοινά -Αποζημιώσεις 8 εκατ. ευρώ για τυροκομικές επιχειρήσεις - iefimerida.gr

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα βρεθούν σήμερα στις 11:00 οι εκπρόσωποι των αγροτών της Λέσβου, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά.

Η συνάντηση θα γίνει μετά από τριήμερες κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων της Λέσβου που ζητούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την άρση των περιοριστικών μέτρων, καθώς και τη δυνατότητα κανονικής εξαγωγής τυροκομικών προϊόντων, με την εφαρμογή αυστηρών κανόνων βιοασφάλειας. Μετά το τέλος της κινητοποίησης, προχώρησαν συμβολικά στη διανομή φρέσκου γάλακτος στους πολίτες.

Οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν

Οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις τυροκομίας στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού ενεργοποιεί η κυβέρνηση, μέσω ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς (ΦΕΚ Β’ 2146/16.4.2026), ενεργοποιεί ένα στοχευμένο πλαίσιο στήριξης, ως απάντηση στην απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων που επιβλήθηκε στα τέλη Μαρτίου με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Συγκεκριμένα:

προκύπτει από το σύνολο της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος,

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ για το 2025,

δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη Λέσβο και προμηθεύτηκαν γάλα από τοπικούς παραγωγούς κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ταχεία και στοχευμένη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν.