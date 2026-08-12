 Απόπειρα αυτοκτονίας στο μετρό «Άγιος Αντώνιος» -Έκλεισαν τρεις σταθμοί - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα αυτοκτονίας στο μετρό «Άγιος Αντώνιος» -Έκλεισαν τρεις σταθμοί

Μετρό
Μετρό / EUROKINISSI: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Τετάρτης, καθώς άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στον σταθμό μετρό Άγιος Αντώνιος.

Εξαιτίας του συμβάντος, η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει ότι κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια - Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Αγ. Αντώνιος.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.

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