Απόπειρα αυτοκτονίας στο μετρό «Άγιος Αντώνιος» -Έκλεισαν τρεις σταθμοί - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Τετάρτης, καθώς άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στον σταθμό μετρό Άγιος Αντώνιος.
Εξαιτίας του συμβάντος, η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει ότι κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια - Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Αγ. Αντώνιος.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.
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