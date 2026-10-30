 Συναγερμός στην Ομόνοια: Εντοπίστηκε ύποπτο χαρτοκιβώτιο -Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ομόνοια: Εντοπίστηκε ύποπτο χαρτοκιβώτιο -Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

ΤΕΕΜ
Φωτογραφία αρχείου: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επιβλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποιεί έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο, ένα χαρτοκιβώτιο.

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε τρεις δρόμους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας, η οδός Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους, και η οδός Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να αποφύγουν τις συγκεκριμένες διαδρομές και να επιλέξουν εναλλακτικές, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να αποκατασταθεί η κανονική κυκλοφορία.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΕΜ Ομόνοια υποπτο αντικείμενο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ