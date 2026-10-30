Συναγερμός στην Ομόνοια: Εντοπίστηκε ύποπτο χαρτοκιβώτιο -Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επιβλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποιεί έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο, ένα χαρτοκιβώτιο.

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε τρεις δρόμους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας, η οδός Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους, και η οδός Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να αποφύγουν τις συγκεκριμένες διαδρομές και να επιλέξουν εναλλακτικές, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να αποκατασταθεί η κανονική κυκλοφορία.