Συναγερμός στην Ευρώπη: Απειλές για βόμβες σε 6 πτήσεις, με συνοδεία πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε αεροπλάνο της Ryanair στη Ρώμη - iefimerida.gr

Ως εξαιρετικά ασυνήθιστο καταγράφει ο Guardian το ότι τέσσερις πτήσεις αρχικά, συν δύο ακόμη στην πορεία, στην Ευρώπη έχουν δεχθεί απειλή για βόμβα, σήμερα το πρωί.

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι τουλάχιστον έξι πτήσεις επηρεάστηκαν από απειλές για βόμβα σε όλη την Ευρώπη σήμερα το πρωί: δύο στην Πολωνία (από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία), μία στη Βουλγαρία (από το Ισραήλ, 12:50) και μία στην Ισπανία (από το Ηνωμένο Βασίλειο, 12:44). Δύο επιπλέον πτήσεις προς Ρώμη δέχθηκαν απειλές για βόμβα.

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Και τα έξι αεροπλάνα προσγειώθηκαν με ασφάλεια και ελέγχονται από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Αν και μοιάζει να μην είναι κάτι σοβαρό, το ότι μιλάμε για τέσσερις περιπτώσεις συν μία αντίστοιχη χθες, προκαλεί ερωτήματα και απορίες, επισημαίνει ο Guardian.

Οι δύο πτήσεις της Ryanair στη Ρώμη

Σύμφωνα με το BBC, δύο πτήσεις της Ryanair -μία από τη Λισαβόνα και μία από το Δουβλίνο- ερευνήθηκαν ύστερα από ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με πιθανές απειλές για βόμβες.

Οι ειδικοί εξουδετέρωσης βομβών της αστυνομίας εφήρμοσαν τα τυπικά πρωτόκολλα ασφαλείας για να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των επιβατών και του πληρώματος.

Οι έλεγχοι των επιβατών, των αποσκευών και του αεροσκάφους έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα και η προειδοποίηση έχει έκτοτε αρθεί.

Η πτήση από το Δουβλίνο (FR9611) συνοδεύτηκε από την Ιταλική Πολεμική Αεροπορία μέχρι την προσγείωση.

Η πτήση από Ισραήλ προς Σόφια

Ένα αεροπλάνο που πετούσε από το Ισραήλ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας μετά από απειλή για βόμβα μέσω e-mail, ανέφερε το Reuters. Μονάδες της Αντιτρομοκρατικής αναπτύχθηκαν προκειμένου να ελέγξουν για πιθανούς εκρηκτικούς μηχανισμούς.

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Η SAS για την πτήση στη Βαρσοβία

Η SAS (Σκανδιναβικές Αερογραμμές) εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας το περιστατικό με απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο της που εκτελούσε πτήση από την Κοπεγχάγη προς τη Βαρσοβία.



Ειδικότερα, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει διατυπωθεί απειλή εναντίον της πτήσης SK751 μεταξύ Κοπεγχάγης και Βαρσοβίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στη Βαρσοβία και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν.

Ακολουθούμε τις καθιερωμένες διαδικασίες ασφαλείας, φροντίζοντας παράλληλα τους επιβάτες και το πλήρωμά μας. Το θέμα χειρίζεται τώρα η αστυνομία στη Βαρσοβία και ακολουθούμε τις οδηγίες της.

Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την απειλή, σας παραπέμπουμε στις αρμόδιες αρχές και στην αστυνομία στη Βαρσοβία».

Απειλή για βόμβα και σε πτήση από το Χίθροου προς τη Βαρσοβία

Μία ακόμη πτήση, της PLL LOT από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου προς το αεροδρόμιο Βαρσοβίας-Okęcie, εν τέλει εκτράπηκε στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας-Modlin.

H πτήση της LOT στη Βαρσοβία

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Απειλή και σε πτήση της Ryanair

Μια τρίτη απειλή για βόμβα αφορούσε την πτήση της Ryanair με αριθμό FR4116, από το Μάντσεστερ προς τη Μούρθια της Ισπανίας.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Μούρθια. 114 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο, το οποίο ελέγχεται τώρα από τις υπηρεσίες ασφαλείας.