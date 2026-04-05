Συναγερμός στην Εύβοια: Οκτώ άτομα έχουν χαθεί σε φαράγγι -Κάλεσαν οι ίδιοι την Πυροσβεστική - iefimerida.gr

Μέσα στο σκοτάδι, σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας χάθηκαν οκτώ άτομα και η Πυροσβεστική έχει ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού τους.
Πρόκειται για άτομα ηλικίας 20 έως 30 ετών που είχαν κάνει εξόρμηση σε ορεινή περιοχή, στο φαράγγι της Αγάλης στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Όμως κατά την κατάβαση, έχασαν τον προσανατολισμό τους.
Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους, ενημέρωσαν την πυροσβεστική στην 20:10 και επιχειρείται ο εντοπισμός και η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.
