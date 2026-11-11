Συναγερμός στην Ελασσόνα: Εκατοντάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας -Στο μικροσκόπιο το νερό, αναμένονται οι αναλύσεις - iefimerida.gr

Πολλή έντονη είναι η υποψία των ειδικών επιστημόνων και των υγειονομικών αρχών της χώρας μας, σύμφωνα με την οποία τα μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία έχουν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, εδώ και τέσσερις ημέρες, οφείλονται σε σοβαρά προβλήματα που εμφανίζονται στο δίκτυο της ύδρευσης της ευρύτερης επίμαχης περιοχής, μετά από περιόδους σφοδρών βροχοπτώσεων.

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Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα νερού από διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Ελασσόνας, αναλύσεις τις οποίες εκτελεί στα εργαστήριά του ο Εθνικός Οργανισμός Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), προκειμένου να διακριβωθεί εάν ο παθογόνος παράγοντας εντοπίζεται στο νερό της Ελασσόνας ή/και της ευρύτερης επίμαχης περιοχής.

Ελασσόνα: 379 ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, μέχρι αργά χθες το απόγευμα 379 ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας είχαν προσέλθει για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, από την αρχή της έξαρσης της νόσου στην περιοχή, με το εν λόγω Κέντρο Υγείας να λειτουργεί τις τέσσερις τελευταίες ημέρες ως οιονεί νοσοκομείο για την νόσο.

Από τους 379 προσελθόντες ασθενείς, με γαστρεντερίτιδα διαγνώσθηκαν τελικά οι 261, ενώ από τους τελευταίους οι 125 παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλευόμενοι στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, στο γενικό νοσοκομείο Λάρισας δεν έχει παρατηρηθεί, μέχρι στιγμής, κάτι το αξιοσημείωτο για την εποχή ούτε υπάρχει εικόνα μαζικής προσέλευσης ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ιδρύματος, ενώ ακόμη και τα ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δεν διακόμισαν περισσότερους από 3 – 4 ασθενείς με πολύ σοβαρά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο γενικό νοσοκομείο Λάρισας.