Πάρνηθα: Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στο Μπάφι -Εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις - iefimerida.gr

Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα στη Πάρνηθα.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα, κοντά στο Μπάφι.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά, κοντά στο καταφύγιο, ενώ ευτυχώς στη περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.



Λόγω της φωτιάς, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, με κατεύθυνσης προς το καζίνο.