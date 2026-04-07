Συναγερμός στην Καισαριανή για εξαφάνιση 28χρονου, η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» - iefimerida.gr

Συναγερμός στην Καισαριανή για την εξαφάνιση 28χρονου την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα (7/4) και προχώρησε, μετά από αίτημα της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σταματάτος Πολυχρόνης έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο πουλόβερ, βυσσινή αθλητική φόρμα, μαύρο μπουφάν και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες - 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.