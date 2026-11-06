 Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια -Στο σημείο ΤΕΕΜ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια -Στο σημείο ΤΕΕΜ

ΤΕΕΜ
Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί για ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή των Εξαρχείων.

Στο σημείο έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προκειμένου να ελέγξει τη βαλίτσα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Τρικούπη από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως την οδό Δεληγιάννη.

Εχθές συναγερμός είχε σημάνει στην περιοχή της Κυψέλης, όπου κλιμάκιο του ΤΕΕΜ είχε σπεύσει για ύποπτο αντικείμενο, πραγματοποιώντας τους απαραίτητους ελέγχους.

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