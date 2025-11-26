Η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων κηρύσσει συναγερμό για τη λειψυδρία σε Πάτμο-Λέρο, την Παρασκευή και στην Αττική -Τι σημαίνει αυτό - iefimerida.gr

Σε συναγερμό κηρύσσονται από αύριο για τη λειψυδρία Πάτμος και Λέρος, ενώ έπεται η Αττική.



Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων γνωμοδότησε σχετικά για τα δύο νησιά και αναμένεται να ακολουθήσει και για την Αττική, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για τα έργα ύδρευσης κατά προτεραιότητα σε αυτές της περιοχές και να επιταχυνθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα ληφθούν μέτρα για τους πολίτες.

Τι λένε αρμόδιες πηγές στο iefimerida.gr

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν στο iefimerida, βάσει του άρθρου 55 που ψηφίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, ο εκάστοτε διαχειριστής νερού σε κάθε περιοχή της χώρας μπορεί να αιτηθεί να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή διαδικασία ενεργοποιεί σειρά διατάξεων για επιτάχυνση των έργων που έχουν δρομολογηθεί.



Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ είχε κάνει αίτηση προ δύο-τριών εβδομάδων να εφαρμοστεί και στην Αττική η συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία απαιτεί θετική γνωμοδότηση της ΡΑΑΕΥ και στη συνέχεια υπουργική απόφαση κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



Το αίτημα της ΕΥΔΑΠ συνοδεύτηκε από παράθεση ιστορικών δεδομένων και μελέτες του Πολυτεχνείου, οι οποίες περιγράφουν το πρόβλημα της λειψυδρίας.

Ως προς τα νησιά Λέρος και Πάτμος, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δικαιούνται να ζητήσουν τη συνδρομή μεγαλύτερων διαχειριστών νερού, όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.



Ως προς το λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδρομή της Ειδικής Μονάδας Ωρίμανσης Έργων του Υπερταμείου, η οποία μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, όχι όμως και τους σχετικούς διαγωνισμούς.



Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2025, σταδιακά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπαίνουν μια σειρά από περιοχές της Ευρώπης σε συγκεκριμένη κλιματολογική-γεωγραφική ζώνη, από τα Πυρηναία και τη Βαρκελώνη μέχρι τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Στις περιοχές αυτές ο σχεδιασμός προβλέπει την άμεση δρομολόγηση υποδομών, μεταξύ των οποίων και αφαλάτωσης.



Στην Αττική, η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη δρομολογήσει τις παρεμβάσεις σε δύο παραπόταμους του Αχελώου, ώστε να προμηθεύεται το λεκανοπέδιο επαρκείς ποσότητες νερού εξαιρετικής ποιότητας.



«Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ, και προληπτική, για να προλάβουμε τα χειρότερα, ώστε να προχωρήσουν τα μέτρα άμεσα. Να μην τεθεί εν αμφιβόλω η ύδρευση της Αττικής και να μη χρειαστούν στο μέλλον μέτρα βίαιης περιστολής» τόνισαν χαρακτηριστικά στο iefimerida οι ίδιες πηγές.

Πηγές ΥΠΕΝ: Όχι έκτακτα μέτρα για τους πολίτες

Πηγές του ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πρόκειται να τεθεί την Πέμπτη, το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική.



Σύμφωνα με πηγές, ενδεχόμενη γνωμοδότηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Ξεκαθαρίζεται μάλιστα, ότι μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ, είχε ανακοινώσει ότι δρομολογούνται έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε επτά άξονες προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού, έτσι ώστε η χώρα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψυδρίας.



Οι επτά άξονες στρατηγικής δράσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας



Σχεδιασμός & Υλοποίηση Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής

Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ

Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ

Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου

Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ

Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών

Εξασφάλιση Τεχνικής Βοήθειας

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ταμιευτήρων που τροφοδοτούν την Αττική σήμερα είναι άδεια



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 27 Οκτωβρίου 2025, οι τέσσερις ταμιευτήρες περιείχαν περίπου 377 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή περίπου το 25% της συνολικής τους χωρητικότητας.

Στο παρελθόν, πριν από το σερί των ξερών υδρολογικών ετών, πολλές φορές ξεπερνούσαν το 1 δισ. κυβικά μέτρα νερού. Μόνο στον Μόρνο, που είναι και ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας, σήμερα υπάρχουν 152 εκατ. κυβικά, όταν πέρυσι ήταν σχεδόν τα διπλάσια διαθέσιμα.

Με άλλα λόγια, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ταμιευτήρων σήμερα είναι άδεια, ενώ ο ρυθμός εξάντλησης των αποθεμάτων, 37% το τελευταίο 12μηνο, ήταν αυτός που σήμανε συναγερμό στους αρμόδιους και οδήγησε στην ανακοίνωση των πρόσφατων μέτρων από πλευράς κυβέρνησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και έχοντας ως δεδομένο ότι η ετήσια ζήτηση κυμαίνεται περίπου στα 400 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, η Ελισάβετ Φελώνη, μιλώντας στο iefimerida.gr, είχε δηλώσει ότι «στο ακραίο σενάριο που δεν δεχτούμε φέτος καθόλου χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα δυσμενές σενάριο, με το οποίο, όμως, μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι, αν λάβουμε υπόψη μας τα ιδιαίτερα δυσοίωνα προγνωστικά των μοντέλων της εποχικής πρόγνωσης, που μιλούσαν για περιορισμένες βροχοπτώσεις το φθινόπωρο και επαληθεύονται, καθώς και περιορισμένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις την περίοδο του χειμώνα. Γιατί εκεί ποντάρουμε, στους τρεις μήνες του χειμώνα, για να μπορέσουν να εμπλουτιστούν τα διαθέσιμα αποθέματα».