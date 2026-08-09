Συναγερμός για φωτιές τη Δευτέρα: Drones και θερμικές κάμερες «σκανάρουν» την Αττική -Μελτέμια έως 9 μποφόρ, σε red code η μισή χώρα - iefimerida.gr

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές καθώς την Δευτέρα πολλές περιοχές της χώρας -ανάμεσά τους η Αττική, θα βρίσκονται σε red code για εκδήλωση φωτιάς.

Τα ισχυρά μελτέμια σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

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Η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής «Red Code», ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος και σε ακόμη πέντε περιοχές, μεταξύ των οποίων οι Κυκλάδες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενισχύσει την παρουσία προσωπικού, εξοπλισμού και επίγειων και εναέριων μέσων, προκειμένου να υπάρξει άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

Oι περιοχές που μπαίνουν σε Red Code τη Δευτέρα και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιά



Για αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θερμικές κάμερες και drones σκανάρουν την Αττική

Στην Αττική πραγματοποιούνται καθημερινές πτήσεις ειδικού drone της Πολιτικής Προστασίας από τον Λυκαβηττό, με θερμική κάμερα που εντοπίζει τις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

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Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε για τις δύσκολες συνθήκες που αναμένονται, σημειώνοντας ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς στα δυτικά και τους 38-39 βαθμούς στα ανατολικά.

«Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες […] και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες», δήλωσε.

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης χαρακτήρισε την κατάσταση «συνθήκες πολέμου», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης των πυρκαγιών.

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Απαγόρευση κυκλοφορίας στον Υμηττό

Στον Υμηττό εφαρμόζονται ήδη τα μέτρα που προβλέπονται για τις ημέρες υψηλού κινδύνου. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στο 4 ή το 5, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.

Στον Βύρωνα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τον δρόμο προς τον Υμηττό, ενώ κλειστός μέχρι νεωτέρας παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, πραγματοποιούνται περιπολίες και χρησιμοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Σε κίνδυνο κατηγορίας «4» βρίσκεται ο δείκτης επικινδυνότητας στην Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη ετοιμότητα έχει σημάνει και στην Κρήτη.

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας έκανε λόγο για «δύσκολο τριήμερο».

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Πάνω από 400 πυρκαγιές σε δέκα ημέρες

Ανησυχία προκαλεί και ο αριθμός των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περισσότερες από 400 πυρκαγιές σημειώθηκαν σε όλη τη χώρα μέσα σε δέκα ημέρες, με το 90% να αποδίδεται σε αμέλεια.

Η πρόγνωση του καιρού από το meteo.gr

Την Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 34 βαθμούς), 25 έως 37 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 38 βαθμούς Κελσίου), 24 έως 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 23 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 22 έως 35 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και στα ανατολικά θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.