Συναγερμός για βόμβα στα ύφαλα του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris -Στη Σύρο, με 1.537 επιβαίνοντες, γίνεται έλεγχος από δύτες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό μετά από καταγγελία για βόμβα στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που βρίσκεται αυτή την ώρα στη Σύρο.

Το Crown Iris, με σημαία Παναμά, είναι ισραηλινό κρουζιερόπλοιο που πλέει στα ελληνικά νησιά με 1.537 επιβαίνοντες, 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Σύρου, θα αναχωρούσε για Χάιφα.

Στο σημείο διενεργείται έλεγχος από στελέχη του Λιμενικού με σκύλο ανίχνευσης, καθώς και από ιδιώτη δύτη. Στο σημείο πρόκειται να μεταβεί και Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών.