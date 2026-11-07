Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 39χρονου από τα Σπάτα, η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» - iefimerida.gr

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 39χρονου από τα Σπάτα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά σε δημοσιοποίηση των στοιχείων καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», σήμερα υπήρξε ενημέρωση για την εξαφάνιση του Βαρυπατάκη Γρηγόριου, 39 ετών.

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Άμεσα, προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του 39χρονου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Ο Βαρυπατάκης Γρηγόριος, έχει ύψος 1.90 μ. και είναι αδύνατος. ‘Εχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα ΑΤ της χώρας και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, με ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.