Συμπλοκή με μαχαίρωμα στο κέντρο της Αθήνας -Επεισόδιο μέρα-μεσημέρι στην οδό Καποδιστρίου [βίντεο] - iefimerida.gr

Συμπλοκή με μαχαίρωμα σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, υπό το φως της ημέρας, στην οδό Καποδιστρίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, στο περιστατικό ενεπλάκησαν κυρίως τοξικοεξαρτημένα άτομα, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη γειτονιά ως ιδιαίτερα προβληματική.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ίδιο μέσο, δείχνει άτομα να συγκρούονται και να πετούν αντικείμενα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.