Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο -Στο νοσοκομείο 35χρονος που δέχτηκε επίθεση με δρεπάνι, συνελήφθη ο δράστης - iefimerida.gr

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα ένας 35χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν δύο άνδρες πακιστανικής καταγωγής συναντήθηκαν και άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα.

Επιτέθηκε με δρεπάνι στον 35χρονο

Σταδιακά ο έντονος καβγάς εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, με τον 32χρονο να αρπάζει ένα δρεπάνι και να επιτίθεται στον 35χρονο συμπατριώτη του, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά του.

Όσον αφορά τον δράστη, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ύστερα από έρευνες τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.