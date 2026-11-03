Άγρια συμπλοκή στα Χανιά μεταξύ Μαροκινών - Τον δάγκωσε στο αυτί και του έκοψε κομμάτι - iefimerida.gr

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στα Χανιά, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και ο δεύτερος να συλληφθεί από την αστυνομία.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr, οι δύο άνδρες από το Μαρόκο, ήρθαν στα χέρια, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 39χρονος φέρεται να δάγκωσε τον 42χρονο στο αυτί και να του απέκοψε ένα κομμάτι.
Ο ένας στο νοσοκομείο και ο άλλος με χειροπέδες
Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 39χρονο, ενώ ο 42χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες και η αφορμή που οδήγησαν στην άγρια συμπλοκή των δύο ανδρών.
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