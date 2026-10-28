Σύμη: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους λόγω της κακοκαιρίας -Τι λέει ο δήμαρχος του νησιού στο iefimerida [βίντεο] - iefimerida.gr



Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στη Σύμη το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς η κακοκαιρία πλήττει το νησί.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγάλες ποσότητες νερού, ανακατεμένες με λάσπη, κατέκλυσαν τμήματα του οδικού δικτύου, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Στα σχετικά πλάνα διακρίνονται τα λασπόνερα να παρασύρονται με ορμή στους δρόμους, ενώ κάτοικοι παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων από ασφαλέστερα, υπερυψωμένα σημεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε στο νησί.

Δείτε τα βίντεο από την κακοκαιρία στη Σύμη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δήμαρχος Σύμης στο iefimerida: Κατέβηκε το ποτάμι -Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ζημιές που έχουν προκληθεί

Για τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της κακοκαιρίας μίλησε στο iefimerdia o δήμαρχος της Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας.

«Ακόμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Το ποτάμι κατέβηκε αλλά αυτό θα το δούμε όταν σταματήσει η ροή. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχει κινδυνέψει ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να δούμε τις υλικές ζημιές στο νησί. Η βροχή έχει σταματήσει αλλά το ποτάμι ακόμα "κατεβαίνει", ανέφερε χαρακτηριστικά.