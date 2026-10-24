Συμφωνία για τη Μονή Σινά με την Αίγυπτο -Έδωσε τη συγκατάθεσή του ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, ανοίγει ο δρόμος για τις υπογραφές - iefimerida.gr

Σε συμφωνία για το καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά κατέληξαν η αιγυπτιακή κυβέρνηση και η Σιναϊτική Αδελφότητα, με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών να ανακοινώνει ότι αποδέχεται την προοπτική υπογραφής της, έχοντας εξασφαλίσει και την ομόφωνη υποστήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Με σημερινή του δήλωση, που βγήκε πριν από λίγο και η οποία έχει αποσταλεί στο υπουργείο Παιδείας και στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών, αφού περιέγραψε αναλυτικά το χρονικό των διαπραγματεύσεων με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, ανακοίνωσε ότι η Μονή είναι πλέον έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας για το καθεστώς λειτουργίας της. Η ημερομηνία υπογραφής θα καθοριστεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

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Όπως εξηγεί, η διαδικασία ξεκίνησε μετά την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας στις 28 Μαΐου 2025, η οποία δημιούργησε νέα δεδομένα για τη Μονή στην αιγυπτιακή έννομη τάξη. Η κυβέρνηση της Αιγύπτου κατέθεσε τότε σχέδιο συμφωνίας, με σκοπό να αποσαφηνιστούν ζητήματα που προέκυψαν από τη δικαστική απόφαση και να διασφαλιστεί η συνέχιση του μοναστικού βίου.

Η Σιναϊτική Αδελφότητα ζήτησε χρόνο για να εξετάσει την πρόταση, να καταθέσει βελτιωτικές αντιπροτάσεις και να τεκμηριώσει επιστημονικά το ιστορικό καθεστώς της Μονής και τα ακίνητα που βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης.

Στη δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος αναγνωρίζει τη συμβολή της αιγυπτιακής κυβέρνησης και προσωπικά του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, καθώς και τη βοήθεια της ελληνικής Πολιτείας, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις, οι οποίες διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο.

Το καθοριστικό βήμα για την αποδοχή της συμφωνίας από τον Αρχιεπίσκοπο ήταν η εξασφάλιση της υποστήριξης των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και οι Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος ενημερώθηκαν για το σχέδιο και απέστειλαν επιστολές με τις οποίες τάσσονται υπέρ της υπογραφής του.

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«Να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όλες οι ως άνω Εκκλησίες, έχοντας ενημερωθεί λεπτομερώς, χαιρετίζουν διά Πατριαρχικών και Συνοδικών Γραμμάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν στο αρχείο της Μονής, και εκφράζουν την αμέριστη αδελφική τους συμπαράσταση για την υπογραφή της προαναφερόμενης συμφωνίας».

Αμέσως μετά, ανακοινώνει την απόφαση να προχωρήσει στην υπογραφή:

«Η εξέλιξη αυτή δίδει, βεβαίως, στην Σιναϊτική Αδελφότητα και εις εμέ προσωπικώς τον επιστηριγμό να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον μόλις η κατάσταση της υγείας μου το επιτρέψει, οπότε θα οριστεί μετά των Πατέρων και της αιγυπτιακής κυβερνήσεως η συγκεκριμένη ημερομηνία υπογραφής».

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του στην εκκρεμή διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου. Ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει τη βεβαιότητα ότι, μετά την επίτευξη της συμφωνίας, δεν υπάρχει πλέον λόγος να εκδοθεί δικαστική απόφαση.

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«Μέσα στο κλίμα αυτό της πλέον εμπεδωμένης εμπιστοσύνης μεταξύ Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και Μονής Σινά, είμεθα βέβαιοι ότι μετά τη σημερινή ανακοίνωση περί της ως άνω συμφωνίας εκλείπει πλέον ο λόγος έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου».

Η συμφωνία αναμένεται πλέον να περάσει στο στάδιο της υπογραφής και στη συνέχεια της εφαρμογής της, με τον Αρχιεπίσκοπο να επισημαίνει ότι τυχόν εκκρεμότητες που θα ανακύψουν μπορούν να διευθετηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας με την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Ολόκληρη η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών



ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ, ΦΑΡΑΝ ΚΑΙ ΡΑΪΘΩ κ. ΣΥΜΕΩΝ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2026

Αρ. Πρωτ.: 23 (Μτχ. Αθ.)

Η Ελληνορθόδοξη Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά (Αγίας Αικατερίνης), προ έτους, μετά την εκλογή της ελαχιστότητός μου ως νέου Αρχιεπισκόπου Σινά και ενώ η από 28ης Μαΐου 2025 (ήτοι προ της εκλογής μου) απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας δημιούργησε συγκεκριμένα τετελεσμένα στην αιγυπτιακή έννομη τάξη, έλαβε από την σεβαστή Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του κράτους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ιεράς Μονής. Με την ως άνω προταθείσα συμφωνία επιδιώχθηκε να διευκρινισθούν περαιτέρω πτυχές της δικαστικής αποφάσεως και του τρόπου υλοποιήσεώς της, κατά τρόπο σύμφωνο με τα από αιώνων ισχύοντα, ώστε να εξασφαλισθεί απρόσκοπτα ο μοναστικός βίος της Μονής και να διευκρινισθεί η θέση και λειτουργία της στο πλαίσιο της σύγχρονης έννομης τάξεως της Αιγύπτου.

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Η Μονή Σινά εισήλθε στον διάλογο δεσμευόμενη από την αιγυπτιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των αιγυπτιακών δικαστηρίων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην μακραίωνη πνευματική της παρακαταθήκη, αλλά και υπευθυνότητος έναντι των Αρχών της Αιγύπτου, της χώρας του Νείλου εντός της οποίας ακμάζει εδώ και δεκαπέντε αιώνες. Παράλληλα ζήτησε να της δοθεί άνεση χρόνου, προκειμένου να μελετήσει διεξοδικώς την πρόταση, να καταθέσει αντιπροτάσεις βελτιώσεως σημείων της συμφωνίας επί της πρακτικής εφαρμογής της (προς τούτο συμπληρώθηκε και με άλλα επεξηγηματικά συνοδευτικά έγγραφα), αλλά και να συγκροτήσει με επιστημονικό τρόπο τον φάκελο που αφορά το status quo της και την τεκμηρίωση των υπό συζήτηση ακινήτων, φάκελος ο οποίος καταρτίστηκε ως επιστημονική πλέον μελέτη. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση επιθυμούμε να καταθέσουμε εμφατικώς ότι στο σημείο αυτό η Μονή είχε την κατανόηση της σεβαστής Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως και του Εξοχωτάτου Προέδρου αυτής Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με αποτέλεσμα ο διάλογος να έχει παραταθεί ήδη πέραν του ενός έτους, κάτι στο οποίο συνέβαλε και η πρόσφατη περιπέτεια υγείας της ελαχιστότητός μου. Συναντιλήπτορες και βοηθούς στην προσπάθεια αυτή είχαμε την Ελληνική Πολιτεία, αλλά και πολλούς άλλους φιλικούς κύκλους της Μονής ανά τον κόσμο.

Είναι γνωστόν, ότι η Μονή Σινά απολαμβάνει ιστορικώς ιδιαίτερου καθεστώτος εκκλησιαστικής αυτονομίας. Παράλληλα όμως αποτελεί Κιβωτό της οικουμενικής Ορθοδοξίας και τα θέματα που την αφορούν αναδεικνύονται δυνητικώς σε μείζονα θέματα των ανά τον κόσμο Χριστιανών και ιδιαιτέρως των Ορθοδόξων πιστών. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι κατά το διαρρεύσαν διάστημα η Σιναϊτική Αδελφότητα έγινε αποδέκτης ποικίλων αντιφατικών εισηγήσεων και πληροφοριών από αρμοδίους και αναρμοδίους, από επαΐοντες και από καλοπροαιρέτως αγνοούντες. Παρά ταύτα, χωρίς να αγνοεί ή να υποτιμά οποιαδήποτε τεκμηριωμένη γνώμη, η Αδελφότητα έκρινε ότι πρωτίστως είχε να ωφεληθεί τα μέγιστα από την μακραίωνη και αδιάκοπη εμπειρία των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και μάλιστα των Πατριαρχών της καθ’ ημάς Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό απευθυνθήκαμε στο νομοκανονικώς οικείο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προκειμένου, μετά από λεπτομερή ενημέρωση περί του ως άνω σχεδίου συμφωνίας και των περί αυτήν, να λάβουμε την υπεύθυνη γνώμη της Σιωνίτιδος Εκκλησίας επί του θέματος. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, διακρίνοντας ότι το θέμα χρήζει μείζονος θεωρήσεως, κατόπιν και δικής μας θελήσεως απευθύνθηκε περαιτέρω προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο, και προς τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος.

Σήμερα μετά μεγάλης συγκινήσεως δυνάμεθα να καταθέσουμε ότι όλες οι ως άνω Εκκλησίες, έχοντας ενημερωθεί λεπτομερώς, χαιρετίζουν διά Πατριαρχικών και Συνοδικών Γραμμάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν στο αρχείο της Μονής, και εκφράζουν την αμέριστη αδελφική τους συμπαράσταση για την υπογραφή της προαναφερόμενης συμφωνίας, με την ευχή και προσδοκία να συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και την διασφάλιση των ιστορικών και νομίμων δικαίων της Μονής. Η εξέλιξη αυτή δίδει, βεβαίως, στην Σιναϊτική Αδελφότητα και εις εμέ προσωπικώς τον επιστηριγμό να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον μόλις η κατάσταση της υγείας μου το επιτρέψει, οπότε θα οριστεί μετά των Πατέρων και της αιγυπτιακής κυβερνήσεως η συγκεκριμένη ημερομηνία υπογραφής.

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Η ως άνω, όμως, εξέλιξη αποτελεί πρωτίστως έκφραση της ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ανατολής. Το Θεοβάδιστο Όρος Σινά χαίρει διότι δια των τιμίων Πατριαρχικών και Συνοδικών Γραμμάτων, αποδέκτης των οποίων έγινε, στάθηκε αφορμή να επαναβεβαιωθεί η ενότητα αυτή για μία ακόμη φορά, και διότι η ευρισκομένη «ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ» Μονή του Σινά απολαμβάνει της αγάπης και του εμπράκτου επιστηριγμού τους εν απολύτω ομοφωνία.

Μέσα στο κλίμα αυτό της πλέον εμπεδωμένης εμπιστοσύνης μεταξύ Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και Μονής Σινά, είμεθα βέβαιοι ότι μετά τη σημερινή ανακοίνωση περί της ως άνω συμφωνίας εκλείπει πλέον ο λόγος έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Είμαστε βέβαιοι ότι κατά την περίοδο εφαρμογής της Συμφωνίας, το κλίμα εμπεδωμένης εμπιστοσύνης μεταξύ Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και Μονής Σινά θα μας επιτρέψει να οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένες εκκρεμότητες που τυχόν ανακύψουν επί της Συμφωνίας και των συνοδευτικών της εγγράφων.

Ευχαριστούντες θερμώς τους Σεπτούς Προκαθημένους και τας περί αυτούς Ιεράς Συνόδους, αναπέμπομεν δοξολογίαν στον Παντοκράτορα Κύριον και ταπεινώς φρονούμε ότι η μεσιτεία της πολιούχου αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης έφερε ἐν θαυμαστῇ ἑνότητι το σύνολο της εν τη καθ’ ημάς Ανατολή Ορθοδοξίας παρά το πλευρόν της Μονής Σινά, στον θεσμό της οποίας επαναβεβαιώνεται η μακραίωνη, βαθειά και αδελφική σχέση δύο κρατών και μεγάλων πολιτισμών, της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Τέλος, απευθυνόμενοι προς πάντας διαβεβαιώνουμε ότι το Θεοβάδιστο Όρος Σινά είναι Χάριτι Θεού «στην θέση του», με τους Πατέρες να το διακονούν, να αγωνίζονται και να υποδέχονται κάθε προσκυνητή, επισκέπτη και περιηγητή.

Με θερμές προς πάντας ευχαριστίες και ευχές

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Ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών