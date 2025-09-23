«Μην εμπιστεύεστε αγνώστους» -Συμβουλές της αστυνομίας για να μην πέσεις θύμα εξαπάτησης από επιτήδειους - iefimerida.gr

Χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες δημοσιεύει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι συμβουλές της αστυνομίας προς τους πολίτες δίνονται προκειμένου να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης από επιτήδειους που τηλεφωνούν και προσποιούνται τους λογιστές.

Προειδοποιήσεις και συστασεις της Αστυνομίας

Συγκεκριμένα η Αστυνομική Διεύθυνση προειδοποιεί ότι οι επιτήδειοι τηλεφωνούν αιφνιδιαστικά, συνήθως στο σταθερό τηλέφωνο και προσποιούνται ότι είναι λογιστές ή συνεργάτες λογιστικών γραφείων ενώ ισχυρίζονται ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν οι πολίτες στο σπίτι, πρέπει άμεσα να καταγραφούν, να δηλωθούν ή να φωτογραφηθούν. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν, τους φοβίζουν ότι δήθεν θα τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία και τους προτρέπουν να παραδώσουν σε συνεργό τους τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν στο σπίτι, προκειμένου να ολοκληρωθεί δήθεν η διαδικασία και να αποφύγουν την επιβολή προστίμου.

Παράλληλα η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τους τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες, να μην αποκαλύπτουν αν έχουν στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης λογιστή» και να μην πείθονται αν οι δράστες τους καλούν να μιλήσουν στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή τους ή οικείο τους πρόσωπο.

Συνιστούν, άλλωστε, να χρησιμοποιήσουν άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή τους ή το οικείο τους πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή». Προτείνουν ακόμη να ενημερώνουν πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους και υπενθυμίζουν ότι η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

