Συλλυπητήρια Τασούλα σε Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιορδανία - iefimerida.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε χθες το βράδυ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ'.

«Σεβασμό και υποστήριξη στις χριστιανικές κοινότητες της ευρύτερης περιοχής»

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον ίδιο και προς τις οικογένειες των θυμάτων από την απάνθρωπη τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκφράζει τον σεβασμό και την υποστήριξή της στις χριστιανικές κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και καταδικάζει κατηγορηματικά εγκληματικές πράξεις και νοοτροπίες μισαλλοδοξίας και φανατισμού που προσβάλλουν τις κοινές ανθρώπινες αξίες και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Επίσης, πρόσθεσε ότι η καταδίκη και η πάταξη της τρομοκρατίας σε όλες τις εκφράσεις της όπου γης πρέπει να είναι αταλάντευτη, συνεχής και έμπρακτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ