Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: Ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για 27 πωλητήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία - iefimerida.gr

Την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες αποφάσεις της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ).

Με τις αποφάσεις υπ' αρ. 1831 και 1828 ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την πολυετή εκμίσθωση και οικονομική εκμετάλλευση ομάδας 27 πωλητηρίων σε κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, που σημειωτέον χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)",

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Όπως σημειώνει ο ΣΕΑ, με τις αποφάσεις αυτές ακυρώνεται και η από 14/8/2026 σχετική σύμβαση με συγκεκριμένη κοινοπραξία, καθώς και ο διαγωνισμός για την ανάθεση σε ιδιώτη, της χρήσης των WC και των lockers της Ακρόπολης και άλλων αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, από τους επισκέπτες, έναντι αντιτίμου.

«Στους διαγωνισμούς αυτούς», προσθέτει ο ΣΕΑ, «ο ΟΔΑΠ έκανε χρήση του ΠΔ 715/1979 αντί των διατάξεων του Ν. 4413/2016 και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οδηγιών». Ο Σύλλογος τονίζει ότι «κατ' αυτόν τον τρόπο ο ΟΔΑΠ εμφάνισε την σχετική σύμβαση ως σύμβαση εκμίσθωσης, αποκρύπτοντας ότι πρόκειται για σύμβαση ανάθεσης σε ιδιώτη της οργανωμένης παροχής και διαχείρισης υπηρεσίας». Προσθέτει, δε, πως «οι διαγωνισμοί αυτοί περιέλαβαν φωτογραφικές διατάξεις», που σε συνδυασμό με τα παραπανω οδήγησαν στην υποβολή φακέλου μόνον από την κοινοπραξία.

Ο ΣΕΑ ζητάει επίσης την ακύρωση συμβάσεων που αφορούν πωλητήρια σε μουσεία και χώρους, οι οποίες έγιναν σε προγενέστερο χρόνο κι έχουν ήδη εκμισθωθεί στην ίδια εταιρεία, με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο το οποίο η ΕΑΔΗΣΥ έκρινε παράνομο.

ΑΠΕ ΜΠΕ