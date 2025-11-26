Νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις: Τα οφέλη για εργαζόμενους και εργοδότες -Η εργατολόγος Μ. Κάρδαρη εξηγεί - iefimerida.gr

Για μια κοινωνική συμφωνία ιστορικής συμμαχίας που βάζει οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς και «ανοίγει» μια νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις, με οφέλη για όλους, κάνει λόγο η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, αναλύοντας στο iefimerida.gr τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί.



«Πρόκειται για μια συμφωνία που πολύ σωστά φέρει τον τίτλο της κοινωνικής συμφωνίας, καθώς αφορά μόνο στην προστασία των εργοδοτών και των εργαζομένων. Καμία διάταξη αυτής της συμφωνίας δεν είναι εις βάρος τους. Δεν βλέπω αρνητικά σημεία, πραγματικά. Και σ’ αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι μαζί με το υπουργείο Εργασίας συμβλήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Η συμφωνία, μάλιστα, προετοιμαζόταν εδώ και επτά μήνες, από τον Μάιο του 2025», αναφέρει η κυρία Κάρδαρη.



Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας καλύπτουν σήμερα μόνο το 30% των εργαζομένων - Η νέα κοινωνική συμφωνία αλλάζει όλα τα δεδομένα



Εν αναμονή του κειμένου της συμφωνίας, η γνωστή εργατολόγος τονίζει ότι μέχρι σήμερα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάλυπταν μόνο το 30% των εργασιακών σχέσεων.

Στόχος, βεβαίως, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις, είναι να επεκταθούν σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων για την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των εργοδοτών.



«Η κοινωνική αυτή συμφωνία θα φέρει οφέλη ειδικά για τους εργαζόμενους. Θα υπάρξει σύναψη και επέκταση περισσότερων συλλογικών συβάσεων ώστε να προστατεύονται περισσότεροι εργαζόμενοι. Καμία συλλογική σύμβαση δε θα είναι κάτω από τον βασικό μισθό, που ανέρχεται σήμερα στα 880 ευρώ. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση μισθών και παροχών, καθώς θα δημιουργηθεί ένα σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον», σχολιάζει.



Η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη

Υπό καθεστώς προστασίας οι εργαζόμενοι και οι νεοπροσληφθέντες



Τα οφέλη, όμως, δεν σταματούν εδώ, καθώς, όπως συμπληρώνει η κυρία Κάρδαρη, θα υπάρξει πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο. Οι νέοι που θα προσλαμβάνονται, θα μπαίνουν αμέσως στην προστασία της συλλογικής σύμβασης. Ενώ, θα έχουμε γρηγορότερη επίλυση των συλλογικών διαφορών, διότι οι εργαζόμενοι θα προστρέχουν στον ΟΜΕΔ, στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, μόνο μία φορά και όχι σε δεύτερο βαθμό.

Ξεκάθαρο το εργασιακό περιβάλλον για τους εργοδότες, μετά τη συμφωνία



Πολλαπλά είναι τα οφέλη της νέας συμφωνίας και για τους εργοδότες.

«Θα υπάρξει ένα περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες, που θα διευκολύνει και θα ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, θα ενισχύει τη σταθερότητα στο εργασιακό περιβάλλον και θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα» λέει η Μαργαρίτα Κάρδαρη, προσθέτοντας στα θετικά και την αναβάθμιση του μητρώου στο υπουργείο Εργασίας που θα διευκολύνει τις διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να πάρουν νόμιμη μορφή.



Σημειώνεται, όπως έγινε γνωστό, ότι το σχέδιο δράσης θα καταρτιστεί μέσα στον Δεκέμβριο του 2025, ούτως ώστε να ψηφιστεί αυτή η συμφωνία και να ισχύσει από τις αρχές του 2026.