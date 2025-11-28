Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος Τούρκος -Καταζητούνταν στη χώρα του για ανθρωποκτονία - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός υπηκόου Τουρκίας διωκόμενου με Ερυθρά Αγγελία των Αρχών της χώρας του προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνέλαβε 42χρονο υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των Τουρκικών Αρχών.

Τι αφορούσε η Ερυθρά Αγγελία που είχε εκδοθεί για τον Τούρκο που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αιτίες για διακριτική εξομάλυνση, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.