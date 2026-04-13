Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή -Κατασχέθηκαν 20 κιλά κάνναβης και 1 κιλό κοκαΐνης - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός ατόμου για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη ενώ κατέσχεσαν 20 κιλά κάνναβης και 1 κιλό κοκαΐνης.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες του Μ. Σαββάτου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, συνέλαβαν ένα άτομο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Σε έλεγχο στο όχημα του συλληφθέντα κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 2 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια από τις έρευνες σε υπόγεια αποθήκη του σπιτιού του εντοπίστηκαν 17 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 18 κιλών και 451 γραμμαρίων, 13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 89 γραμμαρίων, 1 πιστόλι με γεμιστήρα και 18 φυσίγγια και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ