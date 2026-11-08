 Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό: Η απάτη με δάνεια στην Πολωνία -Είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό: Η απάτη με δάνεια στην Πολωνία -Είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Περιπολικό της αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Στη σύλληψη μιας 57χρονης, η οποία καταζητούνταν από τις πολωνικές Αρχές με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απάτη, προχώρησαν αστυνομικοί στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 57χρονη φέρεται να διέπραξε απάτη το 2003, όταν παρουσιάστηκε σε υποψήφια θύματα ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας.

Με την υπόσχεση ότι θα αναλάμβανε να τους διευκολύνει στην αποπληρωμή των δανείων τους, κατάφερε να τους αποσπάσει χρηματικά ποσά, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 18.600 ευρώ.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η συλληφθείσα φέρεται να συνεργαζόταν με ακόμη μία ομοεθνή της, με την οποία καταρτίζαν πλαστές συμβάσεις για τη χορήγηση δανείων από τραπεζικά καταστήματα στην Πολωνία.

Μετά τη σύλληψή της, η 57χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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