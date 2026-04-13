Κορωπί: Σύλληψη 48χρονης influencer και γυμνάστριας μετά από καταδίωξη -Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - iefimerida.gr

Κορωπί: Σύλληψη 48χρονης influencer και γυμνάστριας μετά από καταδίωξη -Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Περιπολικό της αστυνομίας / EUROKINISSI: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Στη σύλληψη 48χρονης influencer και γυμνάστριας προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου μετά από καταδίωξη στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η γυμνάστρια ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ στο όχημά της εντοπίστηκαν δεκάδες αναβολικά δισκία.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως σημειώνει η δημόσια τηλεόραση μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο της 48χρονης σε πρατήριο καυσίμων.

Πάνω από το όριο στο αλκοτέστ

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l αντίστοιχα. Επιπλέον, στο όχημά της βρέθηκαν 78 αναβολικά χάπια.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

