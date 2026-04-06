﻿Ρέθυμνο: Σύλληψη 68χρονου για οπλοκατοχή και αρχαιότητες -Οπλοπολυβόλο και ανιχνευτές στο σπίτι του - iefimerida.gr

Η αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο αποκάλυψε οπλοστάσιο και εξοπλισμό ανίχνευσης, φέρνοντας στο φως σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η σύλληψη του 68χρονου πραγματοποιήθηκε το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής στην περιοχή.

Οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες που οδήγησαν σε έρευνα στην οικία και σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, αποκαλύπτοντας ευρήματα που εντείνουν τις ανησυχίες για παράνομες δραστηριότητες με πιθανές προεκτάσεις και στον τομέα της προστασίας αρχαιοτήτων.

Εντοπισμός οπλοστασίου

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν οπλοπολυβόλο, καθώς και κυνηγετικό όπλο που είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση, επιτρέποντας την υπέρβαση του νόμιμου ορίου φυσιγγίων. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τη βαρύτητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 68χρονος.





Εξοπλισμός και ύποπτα ευρήματα

Στους ίδιους χώρους βρέθηκαν επίσης δύο αεροβόλα όπλα, γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, 16 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, κάλυκες και ανιχνευτές μετάλλων. Η παρουσία των τελευταίων εξετάζεται σε συνάρτηση με πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Συνεχίζεται η προανάκριση

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Οι αρχές διερευνούν το εύρος της δραστηριότητάς του και τυχόν διασυνδέσεις με άλλες παράνομες ενέργειες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη σήμερα (06.04.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 68χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και λοιπούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 68χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα οπλοπολυβόλο,

ένα κυνηγετικό όπλο από το οποίο είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση με αποτέλεσμα να δέχεται φυσίγγια πέραν του νόμιμου ορίου,

-2- αεροβόλα όπλα

-2- κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων-γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,

-16- πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-3- κάλυκες και

ανιχνευτής μετάλλων

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.»