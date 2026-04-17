Συνελήφθη 46χρονος με εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων -Πώς έφτασαν στα ίχνη του ΕΛ.ΑΣ. και Europol - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 46χρονου ημεδαπού, ο οποίος είχε στην κατοχή του εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, προχώρησαν οι Αρχές.



Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συμβολή της Europol, πέρασε χειροπέδες στον ημεδαπό άνδρα για πορνογραφία ανηλίκων (παιδική πορνογραφία), ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για το ίδιο αδίκημα και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αστυνομικοί

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τη Europol, σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας, για τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε στην ελληνική επικράτεια χρήστης του Διαδικτύου, ο οποίος είχε μεταφορτώσει σε εφαρμογή αποθήκευσης νεφοϋπολογιστικού χώρου (cloud), φάκελο με 171 αρχεία οπτικοακουστικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στην οικία του 46χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία (εικόνες και βίντεο) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.