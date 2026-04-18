Σύλληψη 44χρονου που οδηγούσε στον Κηφισό με 200! - iefimerida.gr

Χειροπέδες σε 44χρονο που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον Κηφισό πέρασε η ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για 44χρονο άνδρα, αλβανικής καταγωγής, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του επί της Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής, άνω των 190 χιλιομέτρων την ώρα, ξεπερνώντας σε ορισμένα σημεία τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ παράλληλα έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.