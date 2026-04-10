Κρήτη: Σύλληψη 44χρονης για κατοχή εκατοντάδων κροτίδων - iefimerida.gr

Στη σύλληψη 44χρονης για κατοχή 736 κροτίδων, προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο των ελέγχων ενόψει του Πάσχα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη χρήση εκρηκτικών ειδών.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, έγιναν έρευνες σε επιχείρηση καθώς και σε όχημα ιδιοκτησίας της 44χρονης, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 736 κροτίδες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας.



