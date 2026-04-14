Ρέθυμνο: Σύλληψη 33χρονου για άσκοπους πυροβολισμούς την Κυριακή του Πάσχα και υπόθαλψη εγκληματία - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 33χρονου για άσκοπους πυροβολισμούς την Κυριακή του Πάσχα και υπόθαλψη εγκληματία, προχώρησαν χθες αστυνομικοί στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 33χρονου, όπου καταγράφηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Μετά το συμβάν, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κάλυκες.

Η κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία

Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, ο 33χρονος φέρεται να αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες της ρίψης των άσκοπων πυροβολισμών, γεγονός που οδήγησε και στην κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ