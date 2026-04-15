Πάρος: Σύλληψη 24χρονου που τραυμάτισε με μαχαίρι 21χρονο - iefimerida.gr

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάρο, όταν 24χρονος επιτέθηκε εναντίον 21χρονου. Οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη.

Ειδικότερα, 24χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν 21χρονο έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 24χρονος

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 24χρονος είχε στην κατοχή ένα μαχαίρι με λάμα 8 εκατοστών.

Ο δράστης παραπέμπεται στην Εισαγγελία του νησιού με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και οπλοχρησίας.

