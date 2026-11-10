Κινηματογραφική σύλληψη 21χρονου με κλεμμένο ΙΧ στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη, έσπασε μπάρα διοδίων και έπεσε σε παρκαρισμένα - iefimerida.gr

Κινηματογραφική καταδίωξη τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11) στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή έναν 21χρονο που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο.

Η πορεία του οχήματος διακόπηκε στη Νεάπολη, όταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς.

Όλα ξεκίνησαν στους Αμπελόκηπους, όταν ο 21χρονος βρέθηκε μπροστά σε μπλόκο. Παρά το σήμα των αστυνομικών να ακινητοποιήσει το όχημα για έλεγχο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

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Πώς «έληξε» η καταδίωξη

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., κινήθηκε προς τα διόδια Ωραιοκάστρου, όπου έσπασε με το αυτοκίνητο την μπάρα και συνέχισε την πορεία του.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη Νεάπολη, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίζεται δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης.