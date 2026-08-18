 Σύλληψη 18χρονου για μπαράζ διαρρήξεων στη Ρόδο - Αναζητούνται τρεις συνεργοί του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 18χρονου για μπαράζ διαρρήξεων στη Ρόδο - Αναζητούνται τρεις συνεργοί του

Σύλληψη άνδρα
Σύλληψη άνδρα / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη σύλληψη ενός 18χρονου για πέντε διαρρήξεις επιχειρήσεων στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι στις 9 και 16 Αυγούστου ο 18χρονος μαζί με τρεις ακόμη συνεργούς του, χρησιμοποιώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, παραβίασαν πέντε επιχειρήσεις στη Ρόδο και αφαίρεσαν χρηματικά ποσά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν είχε εκδώσει δελτίο ταυτότητας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι τρεις συνεργοί του, οι οποίοι αναζητούνται.

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