Απίστευτο περιστατικό στην Αθηνών-Λαμίας: 15χρονος οδηγούσε με 187 χλμ./ώρα, συνελήφθη από αστυνομικούς - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 15χρονου για επικίνδυνη οδήγηση, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος οδηγός εντοπίστηκε, στη 01:40, στο 23ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος της Κηφισιάς, να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 90 χλμ./ώρα.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.