Συλλήψεις και πρόστιμα για πυρκαγιές από αναμμένα τσιγάρα, μπάρμπεκιου και εργασίες - iefimerida.gr

Με τον δείκτη επικινδυνότητας να είναι πολύ υψηλός παρατηρήθηκαν περιστατικά αμέλειας που είχαν ως συνέπεια να προκληθούν πυρκαγιές σε περιοχές της χώρας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στην Ηλεία, 63χρονος προκάλεσε πυρκαγιά από απορριφθέν τσιγάρο, ενώ στο Διδυμότειχο 63χρονη συνελήφθη για φωτιά που άναψε για παρασκευή φαγητού. Και στις δύο περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα και ακολούθησε η αυτόφωρη διαδικασία.

Στο Πέραμα Αττικής, 76χρονος συνελήφθη για εκτέλεση παράνομων θερμών εργασιών κοντά σε πάρκο, σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου. Παρόμοια παράβαση στη Χίο οδήγησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ.

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Θεσπρωτία, καθώς από υπόλειμμα τσιγάρου προκάλεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα. Στη Φωκίδα, άλλος ένας άνδρας συνελήφθη για παράνομη χρήση τροχού ενώ στην περιοχή ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Από την αρχή του 2026 έχουν επιβληθεί 703 πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν σε 292 συλλήψεις, με το 89,73% των περιπτώσεων να οφείλεται σε αμέλεια.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για έξι διαφορετικές περιπτώσεις σε Ηλεία, Έβρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτία και Φωκίδα, οι οποίες οδήγησαν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Πυρκαγιές από τσιγάρα και ετοιμασία φαγητού

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιήθηκαν οι λόγοι σύλληψης και επιβολής προστίμων σε πολίτες που προκάλεσαν πυρκαγιές με εμπρησμό από αμέλεια.

Στο Χάβαρι Ηλείας, συνελήφθη ημεδαπός, ηλικίας 63 ετών, για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026 στην Κοινότητα Χαβαρίου του Δήμου Ήλιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος (τσιγάρου) σε γεωργική έκταση ιδιοκτησίας του, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε όμορες γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ο ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.185,63 ευρώ.

Στο Διδυμότειχο Έβρου, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Διδυμοτείχου ημεδαπή, ηλικίας 63 ετών, για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά το άναμμα φωτιάς σε υπαίθριο χώρο, με σκοπό την παρασκευή φαγητού. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου τρία (3) στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπεδικούς χώρους. Η ημεδαπή συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.964,84 ευρώ.

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Θερμές εργασίες στο Πέραμα

Στο Πέραμα Αττικής, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πειραιά ημεδαπός, ηλικίας 76 ετών, ως υπεύθυνος έργου, για θερμές εργασίες που εκτελούνταν στις 12 Αυγούστου 2026 σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από πάρκο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή). Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στη Χίο, συνελήφθη ημεδαπή για εκτέλεση θερμών εργασιών στις 12 Αυγούστου 2026 στην Δ.Ε. Ομηρούπολης του Δήμου Χίου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή). Σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Πήραν φωτιά ξερά χόρτα στη Θεσπρωτία

Στη Θεσπρωτία, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσπρωτίας ημεδαπός για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 13 Αυγούστου 2026 στην Τ.Κ. Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο υπαίτιος προκάλεσε πυρκαγιά σε σωρό με ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, έπειτα από απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος (τσιγάρου). Ο ημεδαπός συνελήφθη και ακολούθησε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.093,75 ευρώ.,

Στον Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ιτέας ημεδαπός για χρήση τροχού, σήμερα 13 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 11:36, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Ο ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα μέσα στο 2026

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 13 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 703 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.097.530,71 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 292 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 262 (89,73%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,27%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, με ενισχυμένους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Η αυξημένη προσοχή, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

