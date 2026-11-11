Δύο συλλήψεις στο Κερατσίνι για την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο - iefimerida.gr

Στην εξιχνίαση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο, από την οποία οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο από τους τέσσερις εμπλεκόμενους, ενώ ταυτοποιήθηκαν οι άλλοι δύο.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Κερατσίνι, στην Αττική, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης.

Εν αναμονή ανακοινώσεων από την ΕΛΑΣ

Η υπόθεση αφορά την οργανωμένη διάρρηξη τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν οι δράστες εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο και αφαίρεσαν τη λεία τους.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ είχαν επεκταθεί εκτός της Δυτικής Ελλάδας, με τις Αρχές να επικεντρώνουν τις αναζητήσεις τους στην Αττική.

Για την υπόθεση αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ, με λεπτομέρειες για τη δράση των εμπλεκομένων και τα ευρήματα της επιχείρησης.