Τρεις συλλήψεις για το τροχαίο με την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων -Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη - iefimerida.gr

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η Aστυνομία με αφορμή το τροχαίο χθες με παράσυρση και εγκατάλειψη μιας ανήλικης κοπέλας στη Λιοσίων.

Το νεαρό κορίτσι το απόγευμα στις 17:45, επιχείρησε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου, όταν ο οδηγός μιας μηχανής έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω της, τραυματίζοντάς την βαριά.

Ο οδηγός, με τον συνοδηγό του, έπεσαν στο οδόστρωμα και αφού σηκώθηκαν, έφυγαν από το σημείο εγκαταλείποντας το κορίτσι. Στο σημείο έφτασε γρήγορα το ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το βράδυ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγιναν συνολικά τρεις συλλήψεις για το περιστατικό. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του δικύκλου, ο ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής, ενώ αναζητούν τον δεύτερο.

