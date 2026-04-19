 Τρεις συλλήψεις για το τροχαίο με την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων -Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για το τροχαίο με την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων -Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη

Η στιγμή που η μηχανή πέφτει πάνω στο 16χρονο κορίτσι στην Λιοσίων
Η στιγμή που η μηχανή πέφτει πάνω στο 16χρονο κορίτσι στη Λιοσίων
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η Aστυνομία με αφορμή το τροχαίο χθες με παράσυρση και εγκατάλειψη μιας ανήλικης κοπέλας στη Λιοσίων.

Το νεαρό κορίτσι το απόγευμα στις 17:45, επιχείρησε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου, όταν ο οδηγός μιας μηχανής έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω της, τραυματίζοντάς την βαριά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός, με τον συνοδηγό του, έπεσαν στο οδόστρωμα και αφού σηκώθηκαν, έφυγαν από το σημείο εγκαταλείποντας το κορίτσι. Στο σημείο έφτασε γρήγορα το ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το βράδυ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγιναν συνολικά τρεις συλλήψεις για το περιστατικό. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του δικύκλου, ο ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής, ενώ αναζητούν τον δεύτερο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τροχαίο Λιοσίων παράσυρση ανήλικη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

