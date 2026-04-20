Συλλήψεις για παράνομο τζόγο στη Δράμα -Μέλη συλλόγου πόκερ έστηναν «χοντρά» παιχνίδια, το ντου των Αρχών - iefimerida.gr

«Χοντρό παιχνίδι» έστηναν μέλη του «Αγωνιστικού Συλλόγου Πόκερ Δράμας» καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες δεν έπαιζαν για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά με σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η ΟΠΚΕ Δράμας, είχε τις πληροφορίες για τη δράση της συμμορίας και αυτές αποδείχθηκαν σημαντικές, προχωρώντας σε έξι συλλήψεις ενώ κατέσχεσαν μετρητά και εκατοντάδες μάρκες, πετυχαίνοντας ένα σημαντικό πλήγμα στον τζόγο της Δράμας.

Το εύρημα όμως που κίνησε το ενδιαφέρον των αστυνομικών και διερευνάται με προσοχή είναι ένα τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις όπου καταγράφονται ονοματεπώνυμα και δίπλα σε αυτά χρηματικά ποσά και μάρκες.

Τα ποσά που αναγράφονται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι σημαντικά και ο αριθμός των παικτών είναι αποκαλυπτικός της δράσης του κυκλώματος παράνομων παιγνίων.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του iefimerida.gr οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, είχαν πληροφορίες πως το παιχνίδι που παίζεται εντός του σωματείο, είναι χοντρό, με αποτέλεσμα να θέσουν τον χώρο υπό παρακολούθηση.

Χθες, Κυριακή το απόγευμα, προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο εντοπίζοντας υψηλόβαθμο στέλεχος του σωματείου να κατέχει τη θέση του «dealer» σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, στο οποίο βρίσκονται επιπλέον τέσσερα ακόμη άτομα. Στην κατοχή τους, εντοπίστηκαν συνολικά 209 διαφόρων χρηματικών ποσών.

Δίπλα ακριβώς, υπήρχε άλλο ένα βοηθητικό τραπέζι όπου βρέθηκαν 1.000 ευρώ και μια κασετίνα με 452 μάρκες διαφόρων χρωμάτων που κάθε μια από αυτές αντιστοιχούσε σε διαφορετικό χρηματικό ποσό. Σε σωματικές έρευνες που έγιναν στους έξι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν 3.810 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν επιπλέον 10 σφραγισμένα κουτιά με τράπουλες, δύο χρησιμοποιημένες τράπουλες καθώς και μια ακόμη κασετίνα με 95 μάρκες.

Οι συλληφθέντες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Δράμας κατηγορούμενοι για διάφορες παραβάσεις, ενώ οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που αποκάλυψαν την παράνομη δράση του σωματείου, συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να διαπιστώσουν πόσο καιρό στήνονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια και φυσικά εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα.