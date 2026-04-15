Συλλήψεις για άγρια συμπλοκή, έπειτα από επίθεση σε μπαρ στο Αίγιο -Αναζητούνται πέντε άτομα, βρέθηκε βαρύς οπλισμός - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας το απόγευμα της Τρίτης για επίθεση που σημειώθηκε στο Αίγιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.

Παράλληλα, αναζητούνται ακόμη πέντε άτομα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και ληστεία από κοινού.



Η άγρια επίθεση σε βάρος άνδρα έξω από καφετέρια -Τον έκλεψαν και τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο

Σχετικά με τον συλληφθέντα και τα πέντε άτομα που αναζητούνται, εμπλέκονται σε επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη του Πάσχα έξω από καφετέρια στο Αίγιο.

Αρχικά χτύπησαν τον άνδρα με γροθιές και κλοτσιές, ενώ στη συνέχεια τέσσερις από τους εμπλεκόμενους τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, στην περιοχή της Φτέρης.

Έπειτα από σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα του θύματος της επίθεσης, του αφαίρεσαν το ποσό των 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο Αιγίου.

Οι έρευνες σε σπίτια που αποκάλυψαν ναρκωτικά και βαρύ οπλισμό -Τρεις συλλήψεις

Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, όπου σε δύο διαφορετικές οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Στην πρώτη οικία, όπου διαμένει ένας εκ των κατηγορουμένων που αναζητείται, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ένας ανήλικος ημεδαπός και η μητέρα του και κατασχέθηκαν πέντε τρίφτες κάνναβης, ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στη δεύτερη οικία, συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός άνδρας (πατέρας ταυτοποιημένου κατηγορούμενου), καθώς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο εσωτερικό της οικίας:

1 πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV με γεμιστήρα,

1 κυνηγετικό όπλο και -86- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

1 σιδηρογροθιά,

1 μεταλλικό ρόπαλο,

1 πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι,

1 μαχαίρι τύπου ματσέτα,

1 κροτίδα, ένας (1) φορητός ασύρματος,

1 συσκευή γεωεντοπισμού (GPS tracker),

2 κάμερες ασφαλείας και -7- κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί όπλων, ναρκωτικών, βεγγαλικών, για παράνομη κατοχή φορητού πομποδέκτη, αλλά και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Έρευνα για επίθεση ομάδας ατόμων σε μπαρ σε περιοχή της Αιγιαλείας

Παράλληλα, διερευνάται και περιστατικό συμπλοκής που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα σε περιοχή της Αιγιαλείας, όπου περίπου 30 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκαν σε δύο άνδρες έξωθεν καταστήματος.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τους χτύπησαν με σιδηρολοστούς, ρόπαλα και χρήση σωματικής βίας, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων τους χτύπησε στο πρόσωπο με λαβή όπλου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των πέντε ταυτοποιημένων ατόμων.