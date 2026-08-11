Τέσσερις συλλήψεις για φωτιές σε Σταμάτα Αττικης, Λέσβο και Ζάκυνθο - iefimerida.gr

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε τέσσερις συλλήψεις για τρεις φωτιές σε Αττική, Λέσβο και Ζάκυνθο.



Ειδικότερα:

Στη Σταμάτα Αττικής, χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 20:30, 33χρονος ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, καθώς έθεσε σε λειτουργία φορητή συσκευή έψησης στερεών καυσίμων – κάρβουνων (ψησταριά) σε αύλειο χώρο μονοκατοικίας, σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός). Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στη Λέσβο, σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 12:00, 63χρονος ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, κατά τη διάρκεια περιπολίας για την πρόληψη αγροτοδασικών πυρκαγιών, στην Τ.Κ. Περάματος Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης, να εκτελεί θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός). Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Μυτιλήνης, κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιόν της την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026.

Στον Μαραθιά Ζακύνθου, σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 08:52, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου δύο άνδρες, ένας 50χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης, και ένας 40χρονος αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, η οποία εκδηλώθηκε από όχημα αναψυχής τύπου τετράτροχο αυτοκίνητο παντός εδάφους/ερήμου.

Πάνω από 280 συλλήψεις από την αρχή του έτους -Έχουν επιβληθεί περισσότερα από 690 διοικητικά πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.071.205,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 281 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 252 (89,68%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,32%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, με ενισχυμένους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Η αυξημένη προσοχή, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.