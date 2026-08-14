 Δύο συλλήψεις για την επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου του Mega στη διάρκεια της φωτιάς στη Χαλκιδική - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου του Mega στη διάρκεια της φωτιάς στη Χαλκιδική

Δημοσιογράφος του Mega κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση στη Σίβηρη
Δημοσιογράφος του Mega κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση στη Σίβηρη
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Συνελήφθησαν δύο άτομα και ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα για επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο κατά τη διάρκεια της φωτιάς στη Χαλκιδική.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς του Τμήματος Κασσάνδρας, για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης, που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.﻿, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

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