Δύο συλλήψεις για διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και κλοπές οχημάτων στην Αττική

Σε δύο συλλήψεις για διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Οι δύο συλληφθέντες είναι συγγενείς και κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι εντόπιζαν κοσμηματοπωλεία κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και παρακολουθούσαν τους χώρους, προκειμένου να αξιολογήσουν τα μέτρα ασφαλείας και το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές πόρτες με βαριά εργαλεία και αφαιρούσαν κοσμήματα.

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Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα, τα οποία αφαιρούσαν από κοντινές περιοχές πριν από κάθε διάρρηξη και εγκατέλειπαν μετά την τέλεση των πράξεών τους, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες δεν είχαν νόμιμα εισοδήματα, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ο τρόπος δράσης και ο διαμοιρασμός ρόλων κατά την τέλεση των κλοπών καταδεικνύουν την εμπειρία και τον επαγγελματισμό που διέθεταν στη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων. Επιπρόσθετα, είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και τελούσαν υπό περιοριστικούς όρους.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, οι δύο κατηγορούμενοι αφαίρεσαν όχημα από περιοχή της Δυτικής Αττικής, το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινό σημείο, αφού προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, αφαίρεσαν δεύτερο όχημα από όμορη περιοχή και μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο στον Πειραιά. Εκεί επιχείρησαν να παραβιάσουν την κεντρική πόρτα του καταστήματος με βαριοπούλα, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες και αποχώρησαν. Αργότερα εγκατέλειψαν και το δεύτερο όχημα σε άλλη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ